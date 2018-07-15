زلزال قبالة ساحل اليمن بقوة 5.4 درجة

أفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بوقوع زلزال في خليج عدن، بالقرب من الساحل اليمني، بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر.

وذكرت الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 01.57 بالتوقيت العالمي المنسق، UTC (04.57 بتوقيت موسكو)، على بعد 136 كم جنوب شرق منطقة سيحوت بمحافظة المهرة في جنوب شرق اليمن.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن مركز الزلزال، يقع على عمق عشرة كيلومترات.

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ولم يجر حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار. كما لم يعلن عن خطر ظهور تسونامي.

المصدر: نوفوستي