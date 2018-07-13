الحوثي: اختراقات التحالف ليست نهاية لمعركة الساحل ولا تعويل على حلول سلمية

اعتبر زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، أنه لا تعويل على حلول سلمية لإنهاء القتال في الساحل الغربي وأكد أن المعركة لم تنته مهما كانت إنجازات التحالف العربي.

وقال الحوثي في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الذي يسميه الحوثيون "ذكرى الصرخة"، التي اعتمدها مؤسس جماعة "أنصار الله"، حسين الحوثي، شعارا عام 2001: "لا تعويل في معركة الساحل على حلول سلمية من جانب الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي (مارتين غريفيث) أتى إلى اليمن، وقدم مبادرة بخصوص الميناء، تفاعلنا معها إيجابيا، هذه المبادرة كانت قد قدمت من قبل في أيام ولد الشيخ".

وتابع الحوثي: "قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور رقابي في نفس الميناء ودور فني ولوجستي ومساعد في عمل الميناء، ولكن في النهاية الأعداء رفضوا هذه المبادرة بعد أن قدمها المبعوث الأممي إليهم، رفضوها".

واتهم زعيم "أنصار الله" من يصفهم بالأعداء بأنهم "يحاولون أن يقدموا كلاما آخر ومبادرات ثانية ومطالب أخرى"، مضيفا: "المسألة كما قلنا من البداية ليست إلا أكاذيب وادعاءات وتعللات وتبريرات واهية وزائفة، الهدف هو السيطرة على هذا البلد وفي المقدمة الموانئ الجزر الساحل المناطق المهمة لحصار هذا الشعب للإضرار بأبناء هذا البلد".

ونفى الحوثي اتهامات التحالف العربي والحكومة اليمنية لجماعته باستخدام الميناء لأغراض عسكرية. وأكد أنه لا تدخل أي سفينة إلى ميناء الحديدة "إلا بعد ترخيص وآليات رقابة وتفتيش".

وشدد الحوثي على أنه مهما حقق التحالف العربي بقيادة السعودية والقوات الحكومية اليمنية "من اختراقات في الساحل الغربي لليمن فهذا لا يعني نهاية المعركة".

المصدر: المسيرة نت