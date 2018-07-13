 خامنئي يستقبل جرحى "حزب الله" (صورة)

استقبل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مجموعة من جرحى "حزب الله" اللبناني.

وذكر الموقع الإعلامي للمرشد الإيراني، أن اللقاء جرى على أعتاب الذكرى السنوية لحرب تموز (حرب الـ 33 يوما)، بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عام 2006.

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وأشار الموقع، إلى أن أعضاء المجموعة، أقاموا الصلاة بإمامة علي خامنئي.

المصدر: فارس