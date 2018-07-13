// 26.06.2018 по тикету 15478
خامنئي يستقبل جرحى "حزب الله" (صورة)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiaz
استقبل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مجموعة من جرحى "حزب الله" اللبناني.
وذكر الموقع الإعلامي للمرشد الإيراني، أن اللقاء جرى على أعتاب الذكرى السنوية لحرب تموز (حرب الـ 33 يوما)، بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عام 2006.
ar.farsnews.com
وأشار الموقع، إلى أن أعضاء المجموعة، أقاموا الصلاة بإمامة علي خامنئي.
المصدر: فارس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)