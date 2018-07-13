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الأمن السعودي يلقي القبض على رجل أعمال ويودعه السجن

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يلقي القبض على رجل أعمال ويودعه السجن
AFP
الشرطة السعودية
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ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على رجل يشغل مناصب قيادية في عدد من الشركات، بعد مداهمتها اجتماعا لإحدى الجمعيات العمومية.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن داهموا الاجتماع، الذي كان يضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة، مشيرة إلى أن رجل الأعمال، الذي تم إيقافه تعامل مع الوضع بهدوء وسلم هويته دون اعتراض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المقبوض عليه، صدر في حقه 12 أمرا من المحاكم، بين استدعاء وقبض، لكنه لم يتجاوب مع هذه الأحكام وظل يماطل.

وقالت نفس المصادر، التي لم تكشف عن هوية رجل الأعمال الذي تم القبض عليه، إنه عضو في شركة تخضع حاليا للتحقيقات بسبب مخالفات ارتكبتها في نظام السوق المالية.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حربا على الفساد منذ أكثر من سنة، وتم إيقاف الكثير من رجال الأعمال الكبار، واستعيدت مبالغ كبيرة لخزينة الدولة من خلال هذه الحملة، بعد قبول رجال الأعمال، وعلى رأسهم الوليد بن طلال، بتسوية أوضاعهم من خلال دفعهم الأموال لخزينة الدولة، بدل الملاحقة القضائية والمحاكمة.

المصدر: عكاظ

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