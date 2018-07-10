ضبط مسؤول تنفيذي سعودي تقاضى مليون ريال رشوة

أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع، تقاضى رشوة بمليون ريال لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات التجارية.

وقال المعجب في بيان: "إنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال".

وأكد النائب العام السعودي، أنه "بإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه".

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المصدر: صحيفة الشرق الأوسط