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المغرب.. تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

المغرب.. تفكيك خلية موالية لتنظيم
AFP / ABDELHAK SENNA
عناصر من قوات الأمن المغربية - أرشيف -
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، أنها فككت خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص موالين لـ"داعش" بعد الاشتباه في ممارسة عناصرها حملات تروج وتشيد باعتداءات التنظيم.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و32 عاما، وكانوا ينشطون بين مدن زاوية الشيخ (وسط) وأولاد تايمة ومراكش (جنوب) في الدعاية لفائدة "داعش" من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية للتنظيم.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم منخرطون في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تمس بأمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف "داعش".

وتمكنت وحدة مكافحة الإرهاب من حجز أجهزة إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء، وأسلاك كهربائية، إضافة إلى بيانات صادرة عن "داعش" وبعض فروعه.

وتشير أرقام رسمية إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب تمكنت في 2017 من تفكيك 9 خلايا إرهابية، وتوقيف 186 من عناصرها.

المصدر: أ ف ب

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