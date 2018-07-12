ارتفاع عدد سكان مصر إلى رقم جديد

ارتفع عدد السكان في مصر إلى رقم جديد، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2018، ارتفاع عدد السكان في البلاد إلى 96.3 مليون نسمة.

وأشار الجهاز إلى أن العدد ارتفع من 94.8 مليون نسمة في 2017، إلى96.3 مليون نسمة في بداية 2018، أي بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد.

وقال الجهاز في بيان، إن محافظة القاهرة، تعد أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، وبلغ سكانها حوالي 9.7 مليون نسمة تليها الجيزة 8.8 مليون نسمة، في 1 يناير 2018.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي 11.8%، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 23.1% مقابل 8.2% بين الذكور، وبلغ حجم قوة العمل 29.5 مليون نسمة، بحسب البيان.

المصدر: وكالات