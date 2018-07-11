يمنيون يتعرضون للتمييز العنصري في كوريا الجنوبية

يواجه اللاجئون اليمنيون في كوريا الجنوبية موجة غير مسبوقة من التمييز العنصري، عقب وصول المئات منهم إلى شبه الجزيرة الكورية، فيما يطالب سكان شبه الجزيرة الكورية بترحيلهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في سيئول، أن نحو نصف الكوريين الجنوبيين يعارضون قبول طالبي لجوء يمنيين، مقابل 39 بالمئة من المؤيدين و12 بالمئة لم يحسموا رأيهم.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة ترفض وجود اللاجئين اليمنيين على أراضي البلاد، فيما تظاهر المئات في العاصمة سيئول الشهر الماضي مطالبين الحكومة "بطرد المهاجرين اليمن"، ووقع 700 ألف شخص عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة تدعو إلى تشديد القوانين.

وجاء في العريضة: "قد تكون أوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا مع دول هي مستعمرات سابقة، إلا أن كوريا الجنوبية لا تملك مثل هذا الواجب".

ويتعرض الكثير من اليمنيين للتمييز والسخرية على نطاق واسع وعلنا في وسائل النقل وينعتون بـ"الوسخين" و"كريهي الرائحة"، ويمنعون من الدخول إلى المطاعم الراقية والمراحيض العامة.

واستفاد اليمنيون من إمكان الوصول إلى جزيرة "جيجو" السياحية بدون تأشيرة دخول، والتي أغلقت بوجه يمنيين آخرين، بعد حالة الغضب التي انتشرت هناك عقب وصولهم.

من جهتها، كتبت صحيفة "كيونغهينغ" اليسارية، أن "جميع الأحداث الأليمة في تاريخنا الحديث أجبرت عددا هائلا من الأشخاص على مغادرة البلاد رغما عن إرادتهم والاعتماد على النوايا الحسنة لمواطنين في دول أخرى".

وأضافت: "احتضان هؤلاء اللاجئين فرصة لنا لتسديد ديننا للأسرة الدولية".

المصدر: رويترز