انقلاب عربة مترو بمحطة المرج القديمة في القاهرة (صور)

انقلبت إحدى عربات مترو الأنفاق في مصر، تابعة للخط الأول في محطة المرج القديمة، ولم يسفر الحادث عن سقوط مصابين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحظة انقلاب العربة وسط تجمع كبير من الأشخاص.

وأكدت جريدة "الأهرام" الحكومية المصري، أن سبب الحادث انفصال التيار الكهربائي عن العربة، عقب تحرك القطار من محطة مؤقتة تم إعدادها بالمرج لتخفيف الأحمال.

المصدر: الأهرام + فيسبوك