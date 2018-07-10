// 26.06.2018 по тикету 15478
إخماد حريق ضخم شرقي بغداد (صور+ فيديو)
alsumaria.tv/news
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khsu
أعلنت فرق الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق ضخم شب في محال تجارية شرقي العاصمة بغداد.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن حريقا اندلع صباح اليوم داخل عدد من محلات بيع الأدوات الاحتياطية قرب شارع الظلال شرقي بغداد.
وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق.
بالصور.. #الحريق الهائل للمحال التجارية شرقي #بغدادhttps://t.co/6xIIIgh9w6pic.twitter.com/bKxmRSv67Q— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) ١٠ يوليو ٢٠١٨
واندلع الحريق في العاشر من الشهر الماضي، داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد وطال جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الفرز الإلكتروني، لكن دون الإضرار بصناديق وأوراق الاقتراع.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)