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إخماد حريق ضخم شرقي بغداد (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

إخماد حريق ضخم شرقي بغداد (صور+ فيديو)
alsumaria.tv/news
فرق الدفاع المدني تكافح حريقا ضخما شرق بغداد
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أعلنت فرق الدفاع المدني العراقي السيطرة على حريق ضخم شب في محال تجارية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن حريقا اندلع صباح اليوم داخل عدد من محلات بيع الأدوات الاحتياطية قرب شارع الظلال شرقي بغداد.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

واندلع الحريق في العاشر من الشهر الماضي، داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد وطال جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الفرز الإلكتروني، لكن دون الإضرار بصناديق وأوراق الاقتراع.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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