مصر تعلق على المصالحة وإنهاء النزاع بين إريتريا وإثيوبيا

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بالتوقيع على اتفاق بين إريتريا وإثيوبيا لإنهاء حالة النزاع بينهما.

وأكدت مصر على أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" إلى العاصمة الإريترية أسمرة، ونتائجها ستسهم دون شك في فتح صفحة جديدة بين البلدين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وستساعد على تحقيق تطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية بعد سنوات طويلة من الخلاف وعدم الاستقرار.

كما أعربت مصر عن تطلعها أن يكون هذا الاتفاق مثالا يحتذى به لإنهاء كافة النزاعات والصراعات في القارة الأفريقية.

وعبر بيان وزارة الخارجية عن تطلع مصر إلى تكثيف التعاون مع كل من إريتريا وإثيوبيا وكافة الدول الشقيقة في منطقة القرن الأفريقي من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية، ورفع معدلات النمو للقضاء على الفقر. كما ثمن البيان جهود القيادة السياسية في كلا البلدين لإنجاز هذا الاتفاق.

المصدر: وكالات