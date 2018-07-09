 
مباشر
عاجل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة سياحية إيرانية

إسرائيل تصنف فضائية "القدس" الفلسطينية إرهابية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تصنف فضائية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khni

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرارا اعتبر فيه قناة "القدس" الفضائية الفلسطينية "منظمة إرهابية".

وجاء القرار بتوصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والمكتب الوطني للحرب الاقتصادية على "الإرهاب"، كما أقدمت إسرائيل على حظر عمل الفضائية في الأراضي الفلسطينية والقدس، واستدعاء عدد من العاملين فيها.

من جانبه، قال مدير مكتب قناة "القدس" في فلسطين عماد الإفرنجي: "قرار الاحتلال بحظر عمل الفضائية في القدس والداخل المحتل يأتي في سياق تغييب الرواية الفلسطينية التي تزعج الاحتلال وتعري انتهاكاته بحق شعبنا".

هذا واستنكرت نقابة الصحفيين قرار الحظر، واستدعاء عدد من العاملين فيها للتحقيق معهم حول القناة وعملهم الصحفي، معتبرة أن "القرار قرصنة جديدة"، يندرج ضمن حرب تل أبيب على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ويأتي ضمن سياق ممنهج لحجب الحقيقة وطمس الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحظرت السلطات الإسرائيلية من قبل عمل فضائية "فلسطين اليوم"، وقناة "الأقصى"، وعدد من الإذاعات المحلية، وقامت باعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين العاملين فيها.

المصدر: RT + معا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انطلاق حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان