إسرائيل تصنف فضائية "القدس" الفلسطينية إرهابية

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرارا اعتبر فيه قناة "القدس" الفضائية الفلسطينية "منظمة إرهابية".

وجاء القرار بتوصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والمكتب الوطني للحرب الاقتصادية على "الإرهاب"، كما أقدمت إسرائيل على حظر عمل الفضائية في الأراضي الفلسطينية والقدس، واستدعاء عدد من العاملين فيها.

من جانبه، قال مدير مكتب قناة "القدس" في فلسطين عماد الإفرنجي: "قرار الاحتلال بحظر عمل الفضائية في القدس والداخل المحتل يأتي في سياق تغييب الرواية الفلسطينية التي تزعج الاحتلال وتعري انتهاكاته بحق شعبنا".

هذا واستنكرت نقابة الصحفيين قرار الحظر، واستدعاء عدد من العاملين فيها للتحقيق معهم حول القناة وعملهم الصحفي، معتبرة أن "القرار قرصنة جديدة"، يندرج ضمن حرب تل أبيب على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ويأتي ضمن سياق ممنهج لحجب الحقيقة وطمس الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحظرت السلطات الإسرائيلية من قبل عمل فضائية "فلسطين اليوم"، وقناة "الأقصى"، وعدد من الإذاعات المحلية، وقامت باعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين العاملين فيها.

المصدر: RT + معا