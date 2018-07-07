الحكم بالسجن 11 عاما على اللبنانية منى مذبوح لـ"إهانة المصريين"

قضت محكمة جنح مصر الجديدة في القاهرة، السبت، بالسجن 11 عاما على المواطنة اللبنانية منى مذبوح بعد إدانتها بـ"الإساءة للشعب المصري"، عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك".

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المذبوح بتهمة ازدراء الأديان وغرامة 200 جنيه، والحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه بتهمة نشر فيديو خادش للحياء العام وازدراء الأديان، والسجن سنتين وغرامة 10 آلاف، و3 سنوات مع النفاذ بتهم إهانة الشعب المصري وإهانة رئيس الجمهورية.

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وحضرت المتهمة جلسة المحكمة اليوم بصحبه محاميها الذي قال في مرافعته إن موكلته تعاني من اضطرابات عصبية ونفسية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في الثانية عشرة من عمرها.

وقدم المحامي للمحكمة أوراقا ومجلة لبنانية تثبت تقديم استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية جراحية في المخ للمذبوح حينما كانت في الثانية عشرة من عمرها.

وعقب سماعها الحكم بالسجن انهارت المتهمة بصراخ وبكاء شديد.

ويأتي قرار المحكمة المصرية بمعاقبة مذبوح بعد أن ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض عليها في الـ31 مايو الماضي قبيل مغادرتها البلاد، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط وإحضار اللبنانية على خلفية نشرها فيديو اتهمت فيه الرجال المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة واستخدمت عبارات وألفاظ وصفت بـ "خادشة للحياء العام والسباب لعموم المصريين".

بعد ذلك حذفت مذبوح الفيديو الأول الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت لاحقا في مقطع آخر اعتذرت فيه للمصريين وأكدت فيه أنها لم تقصد إهانة الشعب المصري في الشريط الأول وقالت: "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله. ولم أتكلم في السياسة".

ويمكن للمواطنة اللبنانية المدانة الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية