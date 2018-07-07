بومبيو: مفاوضات النووي مع بيونغ يانغ كانت بناءة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، أنه حقق تقدما كبيرا خلال المباحثات مع الجانب الكوري الشمالي في صياغة جدول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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وقال بومبيو: "أعتقد أننا حققنا تقدما في جميع الجوانب من المفاوضات، التي كانت بناءة للغاية".

وأضاف، أن اجتماع العمل حول إغلاق مختبر محركات الصواريخ في بلدة دونغتشانغ-ري الشمالية، سينعقد قريبا، وأن وزارة الخارجية الأمريكية ستبحث مع الجانب الكوري الشمالي مسألة تسليم واشنطن رفات الجنود الأمريكيين المفقودين أثناء الحرب الكورية.

وكان بومبيو قد وصل إلى بيونغ يانغ ظهر الجمعة، في زيارة هي الثالثة من نوعها بعد زيارتيه في نهاية مارس وبداية مايو.

وغادر الوفد الأمريكي بيونغ يانغ متوجها إلى طوكيو، حيث سيطلع الجانب الياباني على سير المحادثات ويعقد مؤتمرا صحفيا الأحد.

وجاءت زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ، بعد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة مؤخرا، والتي وقع خلالها الجانبان على وثيقة تعهدا فيها بـ"العمل على نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: يونهاب