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ترامب: لولاي لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية!

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ترامب: لولاي لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية!
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الفضل في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية يعود له شخصيا.

وغرد ترامب على صفحته في تويتر، اليوم الثلاثاء قائلا: "هناك أحاديث كثيرة جرت مع كوريا الشمالية، وكل شيء على ما يرام! فيما لم تحصل هناك عملية إطلاق صاروخ أو تجربة نووية واحدة خلال الثمانية الأشهر الماضية.. آسيا كلها تغمرها السعادة. وحده الحزب المعارض، بما فيه فريق الأخبار الكاذبة، هو الذي يتذمر. لولاي لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية!".

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وفي يونيو الماضي، أسفرت القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، عن توقيع الجانبين على اتفاقية، تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بتقديم ضمانات أمن لبيونغ يانغ، بينما أكدت كوريا الشمالية التزامها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وجرت آخر تجربة لصاروخ باليستي قامت بها كوريا الشمالية في 28 نوفمبر 2017، حيث أعلنت بيونغ يانغ أنها أطلقت صاروخ "هواسونغ-15" العابر للقارات، مشيرة إلى أنه قادر على الوصول إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات + صفحة دونالد ترامب في موقع تويتر

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