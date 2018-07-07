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أول تصريح عن أسباب تحطم طائرة الركاب المصرية فوق المتوسط

أخبار العالم العربي

أول تصريح عن أسباب تحطم طائرة الركاب المصرية فوق المتوسط
AFP
حطام الطائرة المصرية المنكوبة
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أعلن محققون فرنسيون توصلهم إلى أسباب تحطم الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط في مايو 2016، مشيرين إلى أن الحادث نجم عن حريق أدى إلى سقوطها.

وذكر فريق التحقيق أن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران عام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها.

وأشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة ... انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة"، فيما لم تصدر السلطات المصرية أي تأكيد رسمي لما توصل إليه المحققون الفرنسيون.

AFP
"رحلة "مصر للطيران" MS 804
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وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة معظمهم من المصريين.

المصدر: اليوم السابع + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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