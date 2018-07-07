بابا الفاتيكان ورؤساء كنائس المشرق يصلّون للشرق الأوسط

يترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة كافة رؤساء كنائس المشرق.

ومن المقرر أن تعقد خلوة خاصة بعد الصلاة في البازيليك بين البابا فرنسيس والبطاركة ورؤساء كنائس الشرق الأوسط، وسيقدم كل منهم مقترحاته حيال الأوضاع في المنطقة.

ويستضيف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان "قمة نادرة" مع رجال دين أرثوذكس وكاثوليك شرقيين في مدينة باري جنوب إيطاليا التي تعتبر مقدسة لدى كل من المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس، بسبب وجود رفات القديس نيقولاس فيها، وهو قديس عاش في القرن الثالث الميلادي، ويحظى بالتقديس بشكل خاص لدى الروس الأرثوذكس.

ومن المقرر أن يجتمع فرنسيس ونحو 20 شخصية دينية من جميع أنحاء المشرق في كاتدرائية باري لتبجيل رفات القديس، كما ستقام صلوات عامة أمام حشد يصل إلى نحو 50 ألف شخص، للدعوة إلى تحقيق السلام للشرق الأوسط وأقلياته المسيحية المحاصرة.



المصدر: وكالات