 
مباشر

مقتل 18 شخصا بتفجير استهدف "قسد" في دير الزور

أخبار العالم العربي

مقتل 18 شخصا بتفجير استهدف
Reuters
تصاعد دخان جراء اشتباكات مسلحة في دير الزور السورية (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kha2

قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم 11 عنصرا من "قوات سوريا الديمقراطية"، جراء تفجير سيارة مفخخة وقع اليوم الجمعة أمام أحد مقراتها وسط بلدة البصيرة في محافظة دير الزور السورية.

إقرأ المزيد
معارك ضد "داعش" في دير الزور (أرشيف) أنباء عن مقتل أمريكيين في دير الزور السورية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية: "تسبب تفجير سيارة مفخخة أمام مقر لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي بمقتل قيادي مع 10 من عناصره بالإضافة إلى سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال".

من جهتها ذكرت وسائل إعلام كردية أن السيارة المفخخة استهدفت مدخل مدينة البصيرة بالقرب من محطة المياه، مضيفة أن قوات سوريا الديمقراطية سارعت لفرض طوق أمني حول منطقة التفجير ونقل الضحايا إلى المشافي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن رجح أن يكون تنظيم "داعش" يقف وراء التفجير.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018