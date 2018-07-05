 
مباشر

أنباء عن مقتل أمريكيين في دير الزور السورية

أخبار العالم العربي

أنباء عن مقتل أمريكيين في دير الزور السورية
George OURFALIAN
معارك ضد "داعش" في دير الزور (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgwd

أفاد ناشطون سوريون بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم لـ"داعش" على دوريتهم شمال دير الزور السورية أمس الأربعاء.

وقال الناشطون في دير الزور عبر موقع "دير الزور 24" إن جنديين أمريكيين قتلا بعد انفجار عبوات ناسفة استهدفت دورية أمريكية بالقرب من قرية النملية شمال المحافظة.

وأوضحوا أن عناصر من "داعش" قاموا بزرع العبوات على الطريق العام قرب القرية، وفجروها عند وصول دورية مشتركة للقوات أمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية"، مضيفين أن إطلاق نار كثيفا تلى عملية التفجير، حيث دار اشتباك بين عناصر "داعش" وأفراد من الدورية، تمكن بعده الدواعش من الفرار إلى مناطق سيطرتهم في البادية الشمالية.

وأشار ناشطون آخرون عبر موقع "فرات بوست" إلى أن عناصر "داعش" فجروا عبوات ناسفة استهدفت رتلا تابعا لـ"قسد" والتحالف الدولي بمحيط بلدة النملية، وسط أنباء عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى تدمير سيارة مصفحة من نوع "همر" .

ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي أو "قسد" على الهجوم المفترض.

المصدر: وسائل إعلام محلية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. جدل في مصر بسبب راتب صلاح في ليفربول