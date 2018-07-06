الصين تتحفظ على التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز

دعا تشين شياو دونغ مساعد وزير الخارجية الصيني إيران، إثر تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، إلى بذل المزيد من الجهد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط والانسجام مع جيرانها.

وأضاف تشين: "أجرت الصين اتصالات مكثفة مع الدول العربية في إطار مساعي إحلال السلام في الشرق الأوسط وما يحيط بإيران".

وتابع: "ترى بكين أنه على الدولة المعنية بذل المزيد من الجهد للإسهام في السلام والاستقرار في المنطقة والمشاركة في حماية السلام والاستقرار هناك، خاصة وأنها دولة تطل على الخليج لذا فعليها أن تكرس نفسها لتكون جارة صالحة وأن تتعايش سلميا. ستواصل الصين لعب دورها الإيجابي والبناء في هذا الاتجاه".

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ودعا تشين جميع الأطراف إلى أن تصل إلى حل وسط وأن تضع مخاوفها المتبادلة في الاعتبار وتجد سبيلا لتخفيف حدة المشكلة عن طريق الحوار.

تصريحات تشين شياو دونغ مساعد وزير الخارجية الصيني، جاءت قبل قمة كبرى بين الصين والدول العربية تعقد في بكين الأسبوع القادم. كما أنها تأتي بعد تهديدات القيادي في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري، مؤخرا بإغلاق مضيق هرمز في حال قررت الولايات المتحدة عرقلة توريدات النفط الإيراني.

وحسب فريق من الخبراء، فالسعودية والعراق والكويت بين أهم موردي النفط للصين فيما تمدها قطر بالغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن أي إغلاق للمضيق ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد الصين.

المصدر: رويترز