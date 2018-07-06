هيئة "مسيرات العودة" تدعو الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "إسقاط الصفقة"

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة اليوم الجمعة، إلى أوسع مشاركة شعبية في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأوضحت الهيئة أن المسيرة تأتي تأكيدا على "رفض شعبنا المحاولات الأمريكية والإسرائيلية وبعض المطبعين العرب لتصفية القضية الفلسطينية، والالتفاف على حقنا في العودة إليها تحت أي عناوين أو مسميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزه".

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وشددت على أن "القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، ومواصلة تحشيد كافة الطاقات الوطنية، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لتشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية، واستمرار القصف الليلي على غزة لإخافة الناس وصرفهم عن المشاركة فيها.

المصدر: "معا"