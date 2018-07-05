مصدر عسكري أردني يوضح سبب الحريق في المنطقة الحرة مع سوريا

نفى مصدر عسكري أردني ما تم تداوله عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول نشوب حريق داخل مصنع مواد كيميائية في المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا، بسبب قصف للطيران الروسي.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المصدر قوله: "الحريق شب داخل مصنع للكبريت في أقصى شرق المنطقة الحرة.. الحريق تم بفعل مجموعة من النازحين الموجودين بالآلاف في الموقع".

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وأضاف أن افتعال الحريق جاء "لنشر الفوضى بين النازحين ودفعهم باتجاه الحدود الأردنية وإيجاد مبررات للدخول إلى الأراضي الأردنية".

المصدر: صحيفة الغد الأردنية