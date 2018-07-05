الحكومة الأردنية: مطالب الأمم المتحدة بفتح الحدود أمام النازحين تتعارض مع أمن الأردن

أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية الوزيرة جمانة غنيمات، أن مطالب الأمم المتحدة بفتح الحدود أمام النازحين تتعارض مع أمن الأردن وحماية حدوده.

وقالت غنيمات بهذا الشأن اليوم الخميس: "الأردن اتخذ قرار إغلاق الحدود مع سوريا لتجنب أي مخاطر قد تهدد أمنه ولا تحقق مصالحه. وبالتالي فإن فتح الحدود بطلب الأمم المتحدة وتوفير مأوى للنازحين يصطدم مع هذه المصالح، ويجب تأمين مأوى آمن للنازحين داخل حدود بلادهم".

وأضافت الوزيرة الأردنية أن "المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة جنوب سوريا وعدم التخلي عن دورهما الأساسي والمهم في إنهاء العنف والقتل".

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وشددت الوزيرة على أن الحل لا يكمن في فتح الحدود بل في التوصل لحل سياسي للأزمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأردن مستمر بواجبه الإنساني في إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري.

وأعلن الأردن عن فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا اعتبارا من يوم أمس الأربعاء لتسهيل تمرير المساعدات والإعانات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية