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الناطقة باسم الحكومة الأردنية لـRT: الممرات الإنسانية مع سوريا لا تعني فتح الحدود

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الناطقة باسم الحكومة الأردنية لـRT: الممرات الإنسانية مع سوريا لا تعني فتح الحدود
Reuters
الناطقة باسم الحكومة الأردنية الوزيرة جمانة غنيمات
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قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية الوزيرة جمانة غنيمات لـ RT إن الممرات التي تعتزم الأردن فتحها عبر الحدود مع سوريا هي إنسانية فقط، ولا تعني فتح الحدود.

وأضافت الوزيرة الأردنية أن "فتح تلك الممرات من أجل إرسال المساعدات إلى الداخل السوري التزاما بدور الأردن الإنساني بمساعدة الأشقاء السوريين".

وأعلن الأردن عن فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا اعتبارا من اليوم الأربعاء لتسهيل تمرير المساعدات والإعانات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية.

وأكدت غنيمات أن فتح تلك الممرات الإنسانية لا يعني فتح الحدود مع سوريا.

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية قد نقلت عن غنيمات قولها إن "عدد شاحنات المساعدات والإعانات التي عبرت الحدود الأردنية إلى سوريا أمس الثلاثاء بلغ 36 شاحنة، ليرتفع العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت إلى الجنوب السوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 122 شاحنة.

المصدر: RT+ الغد

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