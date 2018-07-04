الحوثيون: نرحب بأي دور روسي أو أوروبي لحل الأزمة اليمنية

رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط،، بأي دور روسي أو أوروبي لدعم الجهود الرامية للوصول لتسوية سياسية في اليمن عبر خلق قدر من التوازن في المواقف الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين تأكيد المشاط أثناء لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا في صنعاء، استعداد الحوثيين للتعامل بإيجابية كبيرة والترحيب بأي دور أوروبي أو روسي بخصوص دعم التسوية في اليمن، مضيفا أن ذلك سيخلق نوعا من التوازن في المواقف الدولية تجاه اليمن​​​.

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وانتقد المشاط دور الأمم المتحدة في اليمن، وصرح بأن دور المنظمة الأممية تسيطر عليه دول بعينها ويسيره في اتجاه إطالة أمد الحرب من خلال عرقلة مساعي المبعوث الأممي لتضمن هذه الدول استمرار مصالحها، قائلا: "لقد شرحنا في لقاءاتنا الأخيرة بالمبعوث أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار مثل هذا السلوك ولن يضطرونا لتكرار تجربة ولد الشيخ أحمد معه، فالتطويل وإضاعة الوقت سيؤدي في النهاية إلى إفشال مهمته".

ودعا المشاط الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الدول التي تشغل مصانع أسلحتها على حساب دماء اليمنيين لوقف دعمها.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا أن الاتحاد مهتم بشكل كبير بإيجاد حل في اليمن.

وقالت أنطونيا: "شرحنا في الأمم المتحدة خطورة التصعيد الحاصل بالقرب من ميناء الحديدة والكارثة الإنسانية التي سيخلفها على الشعب اليمني، وعبرنا عن دعمنا الكامل لدور الأمم المتحدة وأكدنا لمارتن غريفيث بأنه يمكنه الاستفادة من دعمنا له".

وأشارت كالفو بويرتا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان على رأس الجهات التي تقدم مساعدات إنسانية لليمن في جميع الجوانب ويعمل مع الأمم المتحدة على رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة للسماح بتدفق السلع الضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية لليمنيين وكذا تخصيص رحلات علاجية للمرضى ودعم علاجهم في الخارج.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"