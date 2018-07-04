المبعوث الأممي: محادثاتي مع زعيم الحوثيين كانت مثمرة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قبيل مغادرته صنعاء، اليوم الأربعاء، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي.

وجاءت تصريحات غريفيث في ختام مهمة دبلوماسية إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية تجنب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر حرب شوارع بين مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا).

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وقال غريفيث للصحفيين في مطار صنعاء: "أتقدم بالشكر إلى عبد الملك الحوثي الذي التقيت به أمس (الثلاثاء) جراء دعمه والمحادثات المثمرة التي أجريناها"، في أول إعلان عن لقاء بين الرجلين منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في فبراير الماضي.

وأضاف غريفيث: "التقيت خلال زيارتي قادة وممثلين عن (جماعة) أنصار الله ... وأنا مطمئن إلى حد كبير بفضل الرسائل التي تلقيتها والتي جاءت إيجابية وبناءة".

وكانت قوات التحالف بدأت، قبل نحو ثلاثة أسابيع، هجوما باتجاه مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ووصلت إلى مطارها الواقع في جنوبها. لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أعلن، الأحد الماضي، تعليق عمليات التحالف في محافظة الحديدة، موضحا أن الحديث يدور عن إجراء "مؤقت" اتخذ دعما لجهود غريفيث في تحقيق "انسحاب غير مشروط" للحوثيين من المدينة ومينائها الاستراتيجي.

ولدى وصول غريفيث إلى صنعاء، الاثنين الماضي، أفادت تقارير إخبارية بأن المبعوث الأممي أخبر الرئيس هادي بموافقة الحوثيين على نقل إدارة الحديدة ومينائها إلى الأمم المتحدة.

من جهتها، أعلنت الجماعة آنذاك رفضها "النقاش الجزئي بشأن الحديدة"، داعية الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للبحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية عامة.

المصدر: أ ف ب + سبوتنيك