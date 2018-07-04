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فرز 90 صندوقا إنتخابيا في كركوك من أصل 500

أخبار العالم العربي

فرز 90 صندوقا إنتخابيا في كركوك من أصل 500
RT
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تواصل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عمليات العد والفرز اليدوي في كركوك لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من عد وفرز 90 صندوقاً انتخابياً من أصل 500.

 وقال مصدر في مفوضية الإنتخابات لـRT إن "نتائج العد والفرز اليدوي تصل بشكل مباشر وعن كل يوم للمركز الوطني في بغداد، وما يخرج من نتائج على لسان الأحزاب السياسية، غير صحيحة".

 

ومن المتوقع أن تستمر عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الإنتخابات العراقية لعشرين يوم مقبلة، حيث بدأت أمس الثلاثاء في محافظة كركوك التي تفاقمت الأزمة السياسية بعد تسريب معلومات عن فوز وخسارة كتل سياسية.

وأضاف المصدر أن "عمليات العد والفرز اليدوي ستأخذ وقتاً طويلاً ولن تنتهي قبل عشرين يوم من موعد بدئها".

وتداولت الأحزاب التركمانية والكورية في كركوك تصريحات غير مباشرة حول التشكيك بالنتائج المتوقع أن تخرج عن عمليات العد والفرز اليدوي.

من جهته قال يحيى شمس الدين وهو مراقب كيان سياسي تابع لتركمان كركوك لRT إن "التركمان قدموا إعتراضاً على ألف صندوق انتخابي، لكن المفوضية ستُعيد عد وفرز 500 فقط".

 

وأضاف أن "الصناديق التي قررت المفوضية عدها وفرزها وعددها 500، لم تكن بطريقة وفق شكاوانا، بل بشكل عشوائي".

المصدر: RT

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