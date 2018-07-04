محام روسي يخطط لرفع 45 دعوى قضائية لدى السلطات المصرية

أكد محامي الدفاع عن أهالي ضحايا حادث الطائرة الروسية التي سقطت قبل 3 سنوات في سيناء، ديفيد كوخالاشفيلي، أن أهالي الضحايا رفعوا 30 دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية.

وأضاف المحامي: "قدمنا 30 دعوى قضائية إلى السلطات المصرية، وتم توزيعها على محاكم مختلفة، ثلاث منها رفضتها، ولم تطلب المحكمة حتى أية وثائق، ورفعنا شكوى لمحكمة الاستئناف في القاهرة".

وأشار كوخالاشفيلي، إلى أن مصر ليست المكان المناسب لرفع دعوى قضائية ضد السلطات، ولا توجد محكمة مستقلة، لكن الدعاوى كانت ضرورية لإعلامهم أن القضية لن يتم نسيانها.

ونوه المحامي بأن الدفاع الخاص بأسر الضحايا يخطط لرفع 45 قضية أخرى إلى السلطات.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية في طريقها من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية وعلى متنها 224 شخصا قتلوا جميعا، بعد أن سقطت الطائرة يوم 31 أكتوبر 2015 نتيجة عمل إرهابي.

المصدر: نوفوستي