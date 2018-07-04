// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. طريقة مبتكرة وجنونية لتهريب 5 أطنان من الحشيش في مصر
Reuters /Dani Cardona
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgrt
أحبطت الجمارك المصرية، أمس الثلاثاء، محاولة تهريب 5 أطنان من الحشيش، بعد وضعها بطريقة مبتكرة داخل جلود الماعز والأبقار.
وأخفى المهربون الحشيش داخل طيات الجلود، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية استطاعت كشفها بسهولة، بعد وصولها من بيروت موزعة في 3 حاويات بين الملابس والجلود.
المصدر: الوطن
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)