شاهد.. طريقة مبتكرة وجنونية لتهريب 5 أطنان من الحشيش في مصر

أحبطت الجمارك المصرية، أمس الثلاثاء، محاولة تهريب 5 أطنان من الحشيش، بعد وضعها بطريقة مبتكرة داخل جلود الماعز والأبقار.

وأخفى المهربون الحشيش داخل طيات الجلود، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية استطاعت كشفها بسهولة، بعد وصولها من بيروت موزعة في 3 حاويات بين الملابس والجلود.

المصدر: الوطن