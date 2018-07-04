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شاهد.. طريقة مبتكرة وجنونية لتهريب 5 أطنان من الحشيش في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. طريقة مبتكرة وجنونية لتهريب 5 أطنان من الحشيش في مصر
Reuters /Dani Cardona
حشيش
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أحبطت الجمارك المصرية، أمس الثلاثاء، محاولة تهريب 5 أطنان من الحشيش، بعد وضعها بطريقة مبتكرة داخل جلود الماعز والأبقار.

وأخفى المهربون الحشيش داخل طيات الجلود، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية استطاعت كشفها بسهولة، بعد وصولها من بيروت موزعة في 3 حاويات بين الملابس والجلود.

المصدر: الوطن

// 26.06.2018 по тикету 15478

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