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ظهور أول سيارة كهربائية في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

ظهور أول سيارة كهربائية في مصر (صور)
vesti.ru
سيارة - أرشيفية
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نشرت الصحف المصرية صور أول سيارة كهربائية في مصر، تحمل اسم "m5"، وذلك خلال حفل تدشين أول خط لتجميع السيارات الكهربائية في مصر وتشغيل خط إنتاج تصنيع وتجميع الشواحن الكهربائية.

akhbarelyom
أول سيارة كهربائية في مصر

وقال رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، حسن دسوقي، إن الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، وتستهدف الوصول بصناعة السيارات الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل بحلول عام 2023، إلى 10 آلاف سيارة و2000 شاحن، و3000 محطة شحن.

akhbarelyom
صورة السيارة الكهربائية

وأشار الدسوقي، في تصريحات صحفية، إلى أن تعاون شركته مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى.

akhbarelyom
أول صورة للسيارة الكهربائية في مصر

المصدر: وكالات + أخبار اليوم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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