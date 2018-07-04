ظهور أول سيارة كهربائية في مصر (صور)

نشرت الصحف المصرية صور أول سيارة كهربائية في مصر، تحمل اسم "m5"، وذلك خلال حفل تدشين أول خط لتجميع السيارات الكهربائية في مصر وتشغيل خط إنتاج تصنيع وتجميع الشواحن الكهربائية.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، حسن دسوقي، إن الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، وتستهدف الوصول بصناعة السيارات الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل بحلول عام 2023، إلى 10 آلاف سيارة و2000 شاحن، و3000 محطة شحن.

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وأشار الدسوقي، في تصريحات صحفية، إلى أن تعاون شركته مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى.

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المصدر: وكالات + أخبار اليوم