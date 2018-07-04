 
مباشر

فرنسا.. الحكم على "أم الجهاد" بالسجن لمدة 10 سنوات

أخبار العالم العربي

فرنسا.. الحكم على
AFP /Benoit PEYRUCQ
رسم يظهر كريستين ريفيير في المحكمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgrd

أكد القضاء الفرنسي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على والدة متطرف أصبح "أميرا" لتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك بتهمة مشاطرة أهداف إرهابية وتمويل الإرهاب.

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة القصوى التي صدرت في أكتوبر الماضي بحق كريستين ريفيير (52 عاما) المعروفة بـ"أم الجهاد"، مشيرة إلى أن المدانة حوّلت أموالا إلى متطرفين في سوريا أو سعت إلى ذلك.

واعتنقت ريفيير الإسلام متأثرة بابنها تيلر فيلوس الذي ترقى سريعا داخل التنظيم الإرهابي ووصل إلى رتبة "أمير". وألقي القبض عليها أوائل يوليو 2014 عندما كانت تستعد للرحلة الرابعة إلى سوريا.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حماية الصواريخ الاستراتيجية - أسرار السلاح الروسي في "كلاشينكوفا" مع آنا كنيشينكو