فرنسا.. الحكم على "أم الجهاد" بالسجن لمدة 10 سنوات

أكد القضاء الفرنسي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على والدة متطرف أصبح "أميرا" لتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك بتهمة مشاطرة أهداف إرهابية وتمويل الإرهاب.

وأكدت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة القصوى التي صدرت في أكتوبر الماضي بحق كريستين ريفيير (52 عاما) المعروفة بـ"أم الجهاد"، مشيرة إلى أن المدانة حوّلت أموالا إلى متطرفين في سوريا أو سعت إلى ذلك.

واعتنقت ريفيير الإسلام متأثرة بابنها تيلر فيلوس الذي ترقى سريعا داخل التنظيم الإرهابي ووصل إلى رتبة "أمير". وألقي القبض عليها أوائل يوليو 2014 عندما كانت تستعد للرحلة الرابعة إلى سوريا.

المصدر: أ ف ب