وزير الري المصري: نعاني من عجز 54 مليار مكعب من المياه

أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تعاني من عجز 54 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعهد بأن تصبح مصر أكبر دولة عالميا في إعادة استخدام المياه.

وقال عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال صالون المحور الثقافي الذي يديره رجل الأعمال حسن راتب، إن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات المائية، قائلا إن "هذه الأرقام قابلة للزيادة بناء على الزيادة السكانية".

وأوضح الوزير أن مصر تدير احتياجاتها اعتمادا على كميات المياه المتاحة، وهي 60 مليار متر مكعب، التي تأتي من نهر النيل والمياه الجوفية، ومياه الأمطار، قائلا: "هذه الأرقام تظهر أن لدينا عجزا بـ 54 مليار متر مكعب، وإذا زرعنا المحاصيل التي نستوردها سنحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه".

وفي تطرقه إلى الإجراءات، التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ هذه المهمة، شدد عبد العاطي على أن مصر "ستكون أكبر دولة في العالم تقوم بإعادة استخدام الموارد المائية خلال السنوات الثلاث القادمة"، مشيرا إلى أن السلطات تسعى لتوفير الموارد المائية خلال السنوات الـ50 القادمة بالعديد من الطرق.

وأكد عبد العاطي أن الدولة تعتمد على استراتيجية "4 ت" لإدارة الموارد المائية حتى العام 2050، وهي استراتيجية تقوم على تحسين نوعية المياه بتنقيتها وترشيد استهلاكها، وتنمية الموارد المائية اعتمادا على تحلية مياه البحرين المتوسط والأحمر، والتوعية من خلال وسائل الإعلام.

المصدر: المصري اليوم