السفير الإيراني ينفي استدعاءه من قبل الخارجية الموريتانية

كذّب السفير الإيراني لدى نواكشوط، محمد عمراني، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استدعائه من قبل وزارة الخارجية الموريتانية.

ويأتي هذا النفي في تصريح أدلى به الدبلوماسي اليوم في حديث إلى وكالة "فارس" الإيرانية.

وسبق أن أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أمس بأن مريم بنت أوفى، مديرة الشؤون الآسيوية والأمريكية في الخارجية، عقدت الاثنين الماضي اجتماعا مع السفير الإيراني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وتابعت الوكالة أن الدبلوماسيين بحثا ما ورد في بعض وسائل الإعلام، وخاصة الإيرانية، عن اللقاء بين عمراني ووزير الخارجية الموريتاني المعين حديثا إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأربعاء الماضي.

واتفق المسؤولان، حسب الوكالة، على أن تلك التقارير الإعلامية تضمنت معلومات غير صحيحة عن فحوى اللقاء، حيث أعرب السفير الإيراني عن أسفه إزاء الموضوع وأكد أنه تفاجأ بنشر معلومات غير دقيقة عن لقائه مع الوزير الموريتاني.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع بين عميد الدبلوماسية الموريتانية والسفير الإيراني عقد بطلب من الأخير وبالأساس من أجل تسليم الوزير رسالة تهنئة من نظيره الإيراني بمناسبة تعيينه بهذا المنصب.

المصدر: فارس + وكالة الأنباء الموريتانية