العراق.. القضاء على أكبر خلية لـ"داعش" في كركوك

أفادت مصادر عراقية بأن قوات الأمن تمكنت من القضاء على أكبر خلية لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي العراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن مصادر استخباراتية تأكيدها أن القوات الأمنية نفذت عملية استباقية نجحت خلالها من تصفية خلية مكونة من 14 شخصا، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود هؤلاء في إحدى قرى المحافظة.

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وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلية، تضم قائدا من التنظيم الإرهابي يدعى أبو أنس العراقي، مؤكدة تورط الخلية في العديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب الحواجز الوهمية في المحافظة.

وتابعت المصادر أن عناصر الأمن عثروا في حوزة المسلحين الذين تم القضاء عليهم على خرائط وخطط لشن هجمات جديدة في المحافظة.

وكان المتحدث باسم "الحشد الشعبي-محور الشمال" علي الحسيني قد أكد أمس وصول قوات كبيرة من الشرطة الاتحادية والجيش إلى مشارف محافظة كركوك، تمهيدا لإطلاق عملية واسعة "كبرى" بهدف تطهير المحافظات الثلاث، وهي كركوك وصلاح الدين وديالى، من بقايا "داعش".

وتأتي هذه العملية على خلفية تكثيف "داعش" أنشطته في كركوك مؤخرا، حيث شن سلسلة هجمات، أخطرها اختطاف مدنيين عبر نقاط تفتيش وهمية.

المصدر: السومرية نيوز