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التحالف العربي يعرض أدلة جديدة على التدخل الإيراني في اليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعرض أدلة جديدة على التدخل الإيراني في اليمن
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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قدم المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، أدلة جديدة تؤكد "تدخل إيران في اليمن وتزويدها الحوثيين بالأسلحة".

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وتحدث المالكي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف الذي عقد أمس الاثنين في الرياض، عن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون، مشيرا إلى الشعار الخاص بالشركة الإيرانية الموجود على "المنظار" الذي تم الاستيلاء عليه مؤخرا، مؤكدا على أنه تم أيضا تزويد الحوثيين بالطائرات الإيرانية بدون طيار (أبابيل) .

وأعلن الجيش اليمني، السبت الماضي، عن عثوره على "منظار إيراني" الصنع كانت تستخدمه جماعة أنصار الله في جبهاتها العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة مجلس الأمن نصف السنوية، الأربعاء الماضي، أن نتائج الاختبارات أثبتت أن مواصفات  5 صواريخ استهدفت مدينتي ينبع والرياض السعوديتين في يوليو 2017 تتطابق مع مواصفات صواريخ "قيام واحد" الإيرانية، وأن أجزاء كثيرة من تلك الصواريخ قد تم تصنيعها داخل إيران.

المصدر: سبق

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