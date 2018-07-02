التحالف العربي ينتقد التقرير الأممي حول اليمن

انتقد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي تقرير الأمم المتحدة الأخير حول اليمن، معتبرا أن الأمم المتحدة اعتمدت على "معلومات مغلوطة".

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن الجميع يعلم أن هناك مكتبا وحيدا للأمم المتحدة في صنعاء، واعتبر أن "البيئة غير مناسبة لعمل المنظمات الأممية"، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مواقع محلية.

واتهم المتحدث باسم التحالف الحوثيين بأنهم يقومون بتجنيد الأطفال في اليمن من سن الثامنة، ويعملون على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

وكما أشار المالكي إلى أن الحوثيين "يستخدمون محافظة صعدة لتخزين وإطلاق الصواريخ". وعرض صورا للأسلحة التي ضبطها التحالف والقوات اليمنية من الحوثيين، قائلا إن "بعضها كان إيرانيا، ما يثبت انتهاك إيران للقرار الأممي بشأن اليمن".

كما عرض صورا لطائرات من دون طيار، قال إنها إيرانية الصنع، استخدمها الحوثيون، وضبطتها القوات اليمنية وقوات التحالف.

المصدر: صحيفة "عكاظ"