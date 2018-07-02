تقرير أمريكي يكشف سر "تمهل" الإمارات في القتال حول الحديدة

رأى سايمون هندرسون، الخبير في معهد واشنطن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن توقف القتال في الحديدة باليمن لا يعني وقف إطلاق النار.

وتطرق هذا الخبير إلى التحديات المطروحة أمام الإمارات التي تقود قواتها القتال ضد الحوثيين في الحديدة ، مذكرا بالوصف الذي أسبغه عليها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قبل توليه منصبه، بأنها "إسبرطة الصغيرة".

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ونقل هندرسون عن تقرير نشر في صحيفة "لندن تايمز" أن المسؤولين الإماراتيين "رأوا في بداية الأمر أن عملية الحديدة ستستمر ستة أسابيع. غير أن عملية السيطرة على المطار استغرقت أسبوعا، مما يعني أن هناك خمسة أسابيع أخرى، وقد تمّ إرجاؤها حاليا بسبب توقف القتال".

وقال الخبير إن التحدي الذي تواجهه الإمارات حاليا في الحديدة يتمثل في "التقدم من مراكزها الحالية إلى الجنوب من ميناء البحر الأحمر، سواء للسيطرة على مرفأ الحديدة الذي يقع في الجزء الشمالي من المدينة، أو لقطع الطريق البري نحو العاصمة".

وعبّر هندرسون عن اعتقاده بأن الجيش الإماراتي "يستمتع بالوصف الذي أطلقه جيمس ماتيس على دولة الإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في الولايات المتحدة حيث لقبها بإسبرطة الصغيرة".

وقدّر الخبير أن أداء جيش الإمارات أفضل من الجيش السعودي، لافتا إلى أن من شأن تصنيف معاصر أن يمنحه "مستوى أكثر دقة من الكفاءة".

المصدر:washingtoninstitute