الإمارات تعلن عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في الحديدة اليمنية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التحالف العربي بقيادة السعودية أوقف مؤقتا عملياته العسكرية في محيط مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح الوزير الإماراتي في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر" أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع بهدف منح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث فرصة لإقناع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالانتساب غير المشروط من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، معربا عن أمله في أن تتوج هذه المساعي بالنجاح.

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يتبع..