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الدفاع الإسرائيلية: ليبرمان بحث مع شويغو الوضع في جنوب سوريا

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الدفاع الإسرائيلية: ليبرمان بحث مع شويغو الوضع في جنوب سوريا
AP
وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو (على اليمين) والإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، الوضع في سوريا ومحاولات إيران لتعزيز وجودها في البلد، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب ليبرمان، أن الوزير الإسرائيلي بحث مع نظيره الروسي الوضع في سوريا عامة، وبالأخص الأحداث العسكرية في جنوب هذا البلد.

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وأشار البيان إلى أن ليبرمان جدد لشويغو أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري لإيران وحليفها اللبناني "حزب الله" في أراضي سوريا وستتحرك "فورا" إذا رصدت محاولات منهما لتعزيز وجودهما في سوريا. كما أكد الوزير الإسرائيلي سعي بلاده لطرد القوات الإيرانية وعناصر "حزب الله" من سوريا.

وجرت المكالمة الهاتفية على خلفية المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة في مناطق سورية متاخمة لحدود كل من إسرائيل والأردن.
وكان الوضع في هذه المناطق قد تصدر المحادثات التي أجراها ليبرمان وشويغو في موسكو قبل شهر.

المصدر: نوفوستي

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