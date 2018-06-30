10 حرائق تلتهم غلاف غزة وإجلاء السياح

اندلعت يوم السبت 30 يونيو، العديد من الحرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة آخرها في كيبوتس بئيري.

ونشر الجيش الإسرائيلي منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات الكثافة العالية ما يؤدي لاحتراقهما.

ونشرت "القناة 14" العبرية شريط فيديو للحريق الكبير الذي اندلع في كيبوتس بئيري بفعل بالون حارق أطلق من غزة.

وفي ما يلي الأماكن التي طالتها البالونات الحارقة في غلاف غزة منذ صباح يوم السبت:

حرائق ضخمة في نير عام

حريق في كيسوفيم

حريق شرق كيبوتس فجى

حرائق في نير عوز

حرائق جديدة في كيسوفيم

حرائق في ناحل عوز

حرائق في غابات شوكداه بالقرب من نتيفوت

حرائق في بئيري

حرائق في كيبوتس أور هينر

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف الطائرات والبالونات الحارقة المطلقة من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة به بـ"الكابوس الحقيقي الذي يتوجب علاجه".

يشار إلى أن إسرائيل منيت بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

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وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية ردا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات و"مسيرات العودة" التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي.

إجلاء 150 سائحا من محمية طبيعية في غلاف غزة

إلى ذلك أجلت قوات الإطفاء الإسرائيلية، ظهر السبت، 150 سائحا من إحدى المحميات الطبيعية في منطقة غلاف غزة، بعد اندلاع الحرائق فيها نتيجة لانتشار الطائرات الورقية الحارقة.

وكانت صحيفة "دافار ريشون" الإسرائيلية، قد ذكرت أن المنطقة الحدودية الجنوبية مع قطاع غزة شهدت حالة من التصعيد والاشتعال، وصفتها بـ"اللون الأحمر القاتم".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية