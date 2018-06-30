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علي جمعة: ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة (فيديو)

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علي جمعة: ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة (فيديو)
Youtube
مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة
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قال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة إن ثورة 30 يونيو من أيام الله وهو اليوم الذي نصر فيه الله المؤمنين ومكنهم في الأرض وأزال دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين وهو مثل فتح مكة.

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، يوم السبت، أن ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة ومثل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله أزاح خلاله الغمة عن تلك الأمة وأزال دولة الفاسقين.

وأشاد جمعة باحتفال الحكومة المصرية بهذا اليوم، مطالبا المواطنين بالصلاة شكرا لله خلال احتفالات ثورة 30 يونيو.

المصدر: المصريون + "يوتيوب"

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