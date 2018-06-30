ممثلة سعودية تثير "الفوضى" في الرياض

تسببت تجمعات شبابية خلال افتتاح محل تجاري على يد ممثلة سعودية بفوضى عارمة في عاصمة المملكة الرياض ما تطلب تدخل الجهات الأمنية لفض الازدحام الذي تسبب في شل الحركة المرورية.

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر تجمهر أعداد من شباب المملكة حول مواطنتهم الممثلة والفنانة، نيرمين محسن، في حي النظيم بالرياض.

واحتفل الشبان بشكل هستيري بالفنانة وذلك عند قيامها بعمل إعلاني لأحد المتاجر في الرياض مساء أمس.

وقد استدعى الازدحام تواجدا أمنيا كثيفا لتنظيم السير في الطريق المؤدية للمتجر الذي كانت فيه الفنانة الشابة ولضبط الأمن بعد أن توقفت المركبات أمام المتجر من الازدحام الكثيف.

وطالب بعض الناشطين السعوديين بالتدخل السريع من قبل الجهات الرسمية والمعنية لوقف ومنع مثل تلك التجاوزات، سواء من قبل المشاهير أو من قبل المحلات التجارية التي تقوم باستدعاء بعض المشاهير لغرض الدعاية والإعلان، دون النظر إلى سلبيات تلك الإعلانات، فيما انتقد آخرون أسلوب تصرفات الرجال الذي يسارعون لمتابعة ظهور النساء المشهورات.

ويجيك بتويتر يشغلنا الغرب يريدون تحرير بناتنا الله يقطع هالاشكال القذره #سعوديين_في_حضن_نرمين_محسنpic.twitter.com/XlxbAUfx5B — سندريلا الكون (@_6queenbae) 30 июня 2018 г.

تجمهر #خرفان_نيرمين_محسن برياض النظيم

حكومتنا الرشيدة بالله عليك انتي لسه مقتنعه ان هالاشكال تستحق تنصب ولي على المرأة السعودية

مجتمع ذكوري طموحاته من المحزم وتحت (الاغلب مش الكل)

اهم شي ان #نرمين_محسن مبسوطة pic.twitter.com/HkWm3aLCow — ᖴᗩTEᑎ- ᗩᒪSᕼEᕼᖇI #MBS (@faten22229) 30 июня 2018 г.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "سبق" السعودية من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت خطابا لجميع المراكز والمنشآت التجارية عبر مجلس الغرف التجارية بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى بسبب دعوة المشاهير تؤدي لعدم قدرة بعض المنشآت التجارية السيطرة عليها، ومنعا لحدوث أي تجاوزات وللمحافظة على الأنظمة.

وذكرت المصادر أن المراكز والمحلات التجارية يجب عليها أخذ موافقة الجهات المختصة، وبالدرجة الأولى إمارة المنطقة، قبل دعوة المشاهير منعا لحدوث أي تجاوزات.

المصدر: سبق + إرم نيوز + تويتر