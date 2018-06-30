بينهم مواطنون عرب.. حملة توقيفات في السعودية بقضايا أمن الدولة

أوقفت رئاسة أمن الدولة في المملكة السعودية خلال الأيام الـ11 التالية لعيد الفطر 27 مشتبها فيهم في قضايا تمس الأمن الوطني، وهم من خمسة جنسيات عربية.

وأوضح موقع "نافذة التواصل" التابع للداخلية السعودية أن هذه الاعتقالات جاءت ضمن إطار سلسلة عمليات أمنية نفذتها الجهات المختصة بمحاربة الإرهاب.

وأكد الموقع أن أربعة يمنيين وسعوديا اعتقلوا في اليوم الأول من الحملة، ثم ألقي القبض على ستة أشخاص، وهم سوريان وسعودي ومصري وسوداني ويمني، في اليوم الثاني.

ثم أوقفت أجهزة الأمن 13 مشتبها فيهم، وهم عشرة سعوديين وسوري وسوداني ويمني، في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع طالت الاعتقالات ثلاثة سعوديين.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الموقوفين يخضعون حاليا للتحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية، مضيفة أن عدد المعتقلين في قضايا تمس الأمن الوطني داخل سجون المباحث في المملكة يصل بذلك إلى 5408 أشخاص.

المصدر: عكاظ



