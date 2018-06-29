اليمن.. "أنصار الله" يتحدثون عن إحباط إنزال بحري لقوات هادي

أحبط مسلحو جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم الجمعة، إنزالا بحريا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من قبل التحالف، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، خبرا مفاده بأن وحدات متخصصة من القوات البحرية والدفاع الساحلي تابعة للجماعة، أفشلت يوم الجمعة 29 يونيو، عملية إنزال بحري لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بزوارق حربية متطورة على الساحل الغربي لليمن​​​.

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وأضافت الوكالة أن الوحدات المتخصصة أجبرت القوات التي فوجئت بتواجد القوات البحرية على الساحل المستهدف لعملية الإنزال وعلى شاطئ البحر، على الانسحاب بعد تكبدها خسائر غير متوقعة.

ولفتت إلى أن المعلومات الاستخباراتية مكنت الحوثيين من معرفة تحركات قوات الجيش اليمني والاستعداد المبكر لمعركة الساحل الغربي.

وفي السياق، أكدت الوكالة التابعة للحوثيين أن مواجهات دارت لأكثر من 15 ساعة بين قوات الرئيس هادي ومسلحي أنصار الله في جبهة ميدي بذات المحافظة الساحلية، ووفقا لـ"سبأ" فقد تمكن الحوثيون من إعطاب دبابة أبرامز أمريكية و5 آليات عسكرية.

وكان التشكيل البحري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، قد سيطر في وقت سابق اليوم، على ميناء حبل جنوب ميدي بعد مواجهات بحرية مع مسلحي أنصار الله، وتم خلالها إعطاب زورقين لأنصار الله واغتنام 3 أخرى.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"