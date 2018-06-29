نصر الله يعلق على تقارير حول قتل وأسر مقاتلين من "حزب الله" في اليمن

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مقتل أو أسر أي من مقاتليه في اليمن على يد التحالف العربي بقيادة السعودية أو القوات اليمنية الحكومية.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة ونقلتها قناة "المنار" التابع لـ"حزب الله": "سواء كنا موجودين أو لا، فإني أنفي هذا الخبر بشكل قاطع، وليس هذه المرة هي الأولى التي يتحدث فيها الإعلام السعودي عن شهداء وأسرى لحزب الله في اليمن".

وأكد نصر الله: "لو افترضنا أنه في يوم من الأيام كان هناك شهداء فإننا لا نخفي ذلك ونرفع رؤوسنا بهم".

وتابع، في تطرقه إلى التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية: "ما شهدناه في معركة الحديدة هو فضيحتان، فضيحة عسكرية ميدانية وفضيحة إعلامية لقوى العدوان. عندما نزلوا إلى الميدان كانت هزيمة نكراء، وما جرى في الساحل الغربي اليمني أشبه بالمعجزة لأن القتال يجري بين أقوى أسلحة الجو وأجهزة استعلام قوية وتقنيات وجيوش وقوات وبالمقابل شعب مجاهد يملك إمكانيات متواضعة لكن يملك إيمانا كبيرا وثقة بالله".

واختتم نصر الله بالقول: "في التجربة الأخيرة في الساحل الغربي يجب أن ننحني إجلالا لهؤلاء المقاومين الأبطال ولقياداتهم الشجاعة. أنا خجول أنني لست مع المقاتلين اليمنيين في الساحل الغربي وأقول يا ليتني كنت معكم وكل أخ من المقاومة يقول ذلك!".

وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة المحلية المعترف بها دوليا، أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن مقتل 8 من عناصر "حزب الله" بمحافظة صعدة الغربية، فيما تحدثت القوات الحكومية عن أسر 7 من خبرائه العسكريين في المنطقة ذاتها.

المصدر: المنار + وسائل إعلام سعودية