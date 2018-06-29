نصر الله: نحن أمام انتصار كبير في جنوب سوريا

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن "انتصار كبير" وشيك في جنوب سوريا، معتبرا أن هناك حالة انهيار وهزيمة للجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة ونقلتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن كل المعطيات تشير إلى "انهيارات كبيرة في الجماعات المسلحة هناك، وتخلي البيئة الحاضنة إذا كانت هناك فعلا بيئة حاضنة".

وأضاف نصر الله أن المعطيات تؤكد أن الجماعات المسلحة ليست فقط في الجزء الغربي من محافظة درعا وإنما بالجنوب كافة "في حالة الانهيار والهزيمة وكثير منها بدأت تعيد حساباتها وتطلب الدخول في المصالحات".

وتابع يقول: "إننا أمام انتصار كبير في جنوب سوريا على الجماعات التي تم دعمها أمريكيا وإسرائيليا ومن قبل دول إقليمية".

وجرت كلمة نصر الله بالتزامن مع إعلان مصدر مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن وجود "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق للنار في جنوب سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى مصالحة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة السورية عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

المصدر: المنار + وكالات