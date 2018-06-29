// 26.06.2018 по тикету 15478
أنباء عن غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس
Reuters Yannis Behrakis
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ذكر خفر السواحل الليبي اليوم أن ثمة مخاوف من غرق نحو 100 مهاجر في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل طرابلس.
وذكر مسؤول في خفر السواحل، حسب وكالة "رويترز"، أن هؤلاء المفقودين كانوا على متن قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين وغرق شرقي سواحل العاصمة الليبية، مؤكدا إنقاذ 14 من ركاب القارب المنكوب.
في الوقت نفسه، أعلن خفر السواحل عن إلقاء القبض على قاربين آخرين في المنطقة نفسها كانا يقلان ألفي مهاجر، وهم في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن الحياة الأفضل.
المصدر: رويترز
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