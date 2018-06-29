أنباء عن غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

ذكر خفر السواحل الليبي اليوم أن ثمة مخاوف من غرق نحو 100 مهاجر في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل طرابلس.

وذكر مسؤول في خفر السواحل، حسب وكالة "رويترز"، أن هؤلاء المفقودين كانوا على متن قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين وغرق شرقي سواحل العاصمة الليبية، مؤكدا إنقاذ 14 من ركاب القارب المنكوب.

في الوقت نفسه، أعلن خفر السواحل عن إلقاء القبض على قاربين آخرين في المنطقة نفسها كانا يقلان ألفي مهاجر، وهم في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن الحياة الأفضل.

المصدر: رويترز