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العراق.. تنفيذ أحكام الإعدام في 12 إرهابيا

أخبار العالم العربي

العراق.. تنفيذ أحكام الإعدام في 12 إرهابيا
Reuters
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة أن حكم الإعدام نفذ أمس الخميس بـ 12 إرهابيا، تمت إدانتهم، واكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان وُصف بالمقتضب، صادر عن مكتب العبادي أنه "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام بـ12 إرهابيا مدانا أمس الخميس".

وأوضح البيان في هذا السياق أن من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم "اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".

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 وكان رئيس الوزراء العراقي وجه تعليمات أمس بإنزال القصاص العادل فورا بـالإرهابيين المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

وأفاد موقع "السومرية نيوز" بأن العشرات من عناصر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي وهيئة المواكب قد تظاهروا أمس وسط محافظة ذي قار، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين الصادرة بحقهم أحكام إعدام.

هذه المطالب جاءت بعد أن ارتكب تنظيم "داعش" الإرهابي جريمة شنعاء تمثلت في "قتل عدد من المواطنين تم اختطافهم على الطريق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

المصدر: السومرية نيوز

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