العبادي يتوعد "داعش" بالثأر لمقتل 8 مخطوفين

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتصفية أو اعتقال مرتكبي جريمة قتل 8 مخطوفين عثر على جثثهم مؤخرا على طريق كركوك-ديالى، مشيرا إلى وجود من زود "الخلايا الإرهابية" بالمعلومات.

ووعد العبادي، أثناء اجتماع عقده اليوم في قيادة العمليات المشتركة مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، بـ"كشف جميع الخيوط"، مشيرا إلى أن هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم، حسب تقرير الطب العدلي، قبل أكثر من 5 أيام، ما يعني أنهم لم يكونوا على قيد الحياة أثناء نشر تنظيم "داعش" فيديو هدد فيه بإعدامهم.

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وشدد العبادي على أنه لن يسمح بالإساءة إلى قوات الأمن التي وصفها بـ"أمل البلد"، مشيرا إلى أن من يريد إضعافها لن يكون له مكان في العراق.

وتوعد رئيس الحكومة بأن قوات الأمن والجيش ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية، مؤكدا أن ضربات ناجحة نُفّذت أمس على خمسة مواقع للإرهابيين، ما أدى إلى القضاء على أعداد كبيرة منهم.

هذا وكشف بيان آخر صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن العبادي أصدر توجيهات إلى جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عمليات خاصة ونوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية والقصاص منها، وذلك أثناء زيارته إلى مقر هذا الجهاز واجتماعه بقياداته.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي