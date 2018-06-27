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العثور على جثامين 8 أشخاص اختطفهم داعش في العراق

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العثور على جثامين 8 أشخاص اختطفهم داعش في العراق
Reuters Osamah Waheeb
عناصر من قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، العثور على 8 جثث قرب منطقة تل الشرف في محافظة صلاح الدين.

من جهته، أصدر مركز الإعلام الأمني بيانا أشار فيه إلى العثور على 8 جثث لمغدورين كان داعش اختطفهم، وهدد الحكومة بقتلهم في حال لم تقم بإطلاق ما أسماهم "نساء التنظيم"، في إشارة منه إلى المعتقلات في سجون الحكومة العراقية.

وجاء في البيان: "مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهي ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية"، مشيرا إلى أن مسلحي التنظيم لم يلتزموا بالمهلة التي منحها للحكومة وأقدم على قتلهم.

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وشدد البيان على أن القوات الأمنية عازمة على مطاردة فلول "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، وطردهم من الأراضي العراقية.

وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاغ "أنقذوا بابا"، مناشدين الحكومة فيه بالتدخل والتحرك السريع من أجل إنقاذ المختطفين الذين عرضهم التنظيم في شريط فيديو، وهدد بذبحهم في حال لم تنفذ طلباته.

المصدر: RT

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